Allarme bomba al tribunale di Cagliari | oggi prevista udienza per le accuse al governatore Christian Solinas

(Di giovedì 5 maggio 2022) È caos aldi, dove pochi minuti fa è scoppiato un: le forze dell’ordine sono sul posto e stanno controllando tutto l’edificio del palazzo di Giustizia alla ricerca di qualcosa di sospetto. A rendere la situazione più tesa è anche il fatto chesarebbel’per il processo per abuso d’ufficio al presidente di regione, accusato di abuso d’ufficio. L’accesso all’edificio è bloccato, le persone non possono entrare e un elicottero sta volteggiando sopra il: c’è tensione per l’scattato stamattina al palazzo di giustizia di. sul posto sono giunti anche gli ...

giorgiolecis : Cagliari. Allarme bomba al Tribunale - cagliaripad : Allarme bomba al Tribunale di Cagliari - UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari, allarme bomba al Palazzo di giustizia - carbonandre : Allarme bomba al Palazzo di giustizia di Cagliari. Trova la #matrice - lametino : Falso allarme bomba a Cosenza per trolley sospetto in piazza Bilotti - -

L'Unione Sarda.it

La bambina che l'ha trovata non si è resa conto che era la scheggia di una" di Concetta ... Angelina Jolie a Leopoli: suona l'antiaereo ed è costretta alla fuga X Leggi anche › ...Unsta paralizzando tutte le attività al tribunale di Cagliari. Gli ingressi sono stati sbarrati, sulla scalinata esterna c'erano decine di persone in attesa di varcare l'entrata del ... Cagliari, allarme bomba al Palazzo di giustizia - L'Unione Sarda.it CAGLIARI. Allarme bomba in tribunale a Cagliari. Il palazzo di giustizia di piazza Repubblica è stato sbarrato, in cielo volteggia un elicottero. In azione gli artificieri. Tra le altre udienze fissat ...Davanti al palazzo di giustizia sono arrivati gli agenti della Polizia e gli artificieri per i controlli del caso.