Alfa Romeo Tonale - L' abbiamo guidata | vi diciamo come va - VIDEO

(Di giovedì 5 maggio 2022) La gestazione, inutile girarci attorno, è stata lunga. Però, quello che conta è che adesso laè qui, davanti ai miei occhi, in gomma e lamiera. E, finalmente, anche se soltanto per un'oretta, la posso guidare. Quindi, salto i convenevoli d'altronde l'già conosciuta e spiegata a fondo e passo direttamente al volante, che poi è lo stesso di Giulia e Stelvio, cosìi paddle in alluminio solidali al piantone: un ottimo inizio. Tecnologica il giusto. Davanti agli occhi dentro al classico cruscotto-cannocchialescintilla un quadro strumenti digitale da 12,3, completamente riconfigurabile: fra le schermate, gli iconici strumenti circolari del Biscione, con le ultime cifre del tachimetro e del contagiri girate e il contachilometri a rullo, ...

Alfa Romeo Tonale, il primo C-SUV elettrificato della casa del Biscione, è il modello simbolo della metamorfosi del marchio. Il suo esordio su strada avviene simbolicamente nei luoghi in cui ...PALERMO (ITALPRESS) – Dopo 15.000 ore di simulazioni al computer e 4 milioni di chilometri percorsi nelle condizioni più estreme debutta Alfa Romeo Tonale, prima C-Suv elettrificata del marchio, ...