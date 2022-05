Alessandro Maja, le grida in strada dopo la strage familiare: “Li ho uccisi tutti, bastardi”. In gravi condizioni il figlio Nicolò (Di giovedì 5 maggio 2022) “Li ho uccisi tutti, bastardi”: lo ha gridato ieri in strada, ancora sporco di sangue, il 57enne di Samarate Alessandro Maja dopo aver ucciso la moglie Stefania Pivetta e la figlia Giulia, di 16 anni, e ferito gravemente il figlio Nicolò, di 23 anni, che è riuscito a scappare allertando i vicini. Proprio gli abitanti della zona hanno riferito ai carabinieri le frasi che l’architetto milanese avrebbe pronunciato dopo la strage. Il ragazzo è in fin di vita, ricoverato all’ospedale di Varese con un grave trauma cranico. Per i militari di Varese Maja ha colpito i familiari con un martello mentre dormivano, poi ha tentato di uccidersi a sua volta dandosi fuoco. Il 57enne, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) “Li ho”: lo hato ieri in, ancora sporco di sangue, il 57enne di Samarateaver ucciso la moglie Stefania Pivetta e la figlia Giulia, di 16 anni, e ferito gravemente il, di 23 anni, che è riuscito a scappare allertando i vicini. Proprio gli abitanti della zona hanno riferito ai carabinieri le frasi che l’architetto milanese avrebbe pronunciatola. Il ragazzo è in fin di vita, ricoverato all’ospedale di Varese con un grave trauma cranico. Per i militari di Vareseha colpito i familiari con un martello mentre dormivano, poi ha tentato di uccidersi a sua volta dandosi fuoco. Il 57enne, ...

