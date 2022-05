Aldrovandi | Le forze dell’ordine fanno spesso miracoli Ma mancano gli strumenti e la formazione necessaria

Advertising

Affaritaliani : Aldrovandi: 'Forze dell’ordine? Mancano strumenti e formazione necessaria' - AleDePas : @Kamishiro_99 Aldrovandi, Cucchi, Uva sono solo la punta di un iceberg. Anche tra le forze dell’ordine ci sono pezz… -

Affaritaliani.it

Nacque l'associazione Federico, ma nel 2019 le attività si sono fermate. "Sì, ... In questi anni ho incontrato questori e altri appartenenti alledell'ordine. Con il questore Cesare ..."La situazione è migliorata non solo in via Petroni, dove c'è il mio locale, ma anche in piazza Verdi e piazza. C'è un gran controllo, rispetto a prima, merito del lavoro delledell'... Aldrovandi: forze dell’ordine Mancano strumenti e formazione necessaria "Le forze dell’ordine fanno spesso miracoli, per le condizioni in cui operano e per la carenza di strumenti che da anni caratterizza i loro comparti" ...4 puntate della miniserie Nel nome del figlio arrivano dal 19 aprile tutti i martedì in esclusiva su Crime+Investigation ...