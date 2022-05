Al via 'Passi di Salute', il cammino che sfida la spondiloartrite (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - Un cammino di 120 chilometri sulla Via Degli Dei, il percorso che attraversa gli Appennini unendo Bologna e Firenze. Lungo questa via si sviluppa "Passi di Saute", un progetto di sensibilizzazione sulle spondiloartriti promosso da Novartis, con il patrocinio delle principali associazioni di pazienti con malattie reumatologiche, per porre maggior attenzione sulla patologia in modo da ridurre i tempi alla diagnosi e limitare le gravi conseguenze che mesi o anni di ritardi possono provocare. Una patologia con sintomi che possono trarre in inganno ed essere confusi, ad esempio, con un banale mal di schiena; una serie di esami, valutazioni e trattamenti non mirati alla problematica prima della diagnosi e dell'avvio del corretto percorso terapeutico. Tempo prezioso perso; una costante nelle storie di chi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Undi 120 chilometri sulla Via Degli Dei, il percorso che attraversa gli Appennini unendo Bologna e Firenze. Lungo questa via si sviluppa "di Saute", un progetto di sensibilizzazione sulle spondiloartriti promosso da Novartis, con il patrocinio delle principali associazioni di pazienti con malattie reumatologiche, per porre maggior attenzione sulla patologia in modo da ridurre i tempi alla diagnosi e limitare le gravi conseguenze che mesi o anni di ritardi possono provocare. Una patologia con sintomi che possono trarre in inganno ed essere confusi, ad esempio, con un banale mal di schiena; una serie di esami, valutazioni e trattamenti non mirati alla problematica prima della diagnosi e dell'avvio del corretto percorso terapeutico. Tempo prezioso perso; una costante nelle storie di chi ...

