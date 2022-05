Al via il progetto scuola-sport per gli studenti dell’Infanzia e della Primaria di Montalto (Di giovedì 5 maggio 2022) Montalto – L’Istituto Comprensivo Statale di Montalto di Castro e l’assessorato allo sport hanno avviato il 2 maggio un progetto in cui sono coinvolti gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Prima di Montalto e Pescia. Il progetto è volto al potenziamento dell’attività motoria tramite l’intervento di esperti esterni debitamente formati e permettere agli alunni di avere un primo approccio alle varie discipline sportive, oltre ad un valido supporto allo sviluppo motorio di base. Nelle ore destinate al progetto sono sempre presenti anche i docenti curriculari. “Il programma – spiega l’assessore allo sport e alle politiche giovanili Giovanni Corona – ha una durata di tre settimane e si svolge sia nelle scuole che al ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 5 maggio 2022)– L’Istituto Comprensivo Statale didi Castro e l’assessorato allohanno avviato il 2 maggio unin cui sono coinvolti gli alunni delle scuolee Prima die Pescia. Ilè volto al potenziamento dell’attività motoria tramite l’intervento di esperti esterni debitamente formati e permettere agli alunni di avere un primo approccio alle varie disciplineive, oltre ad un valido supporto allo sviluppo motorio di base. Nelle ore destinate alsono sempre presenti anche i docenti curriculari. “Il programma – spiega l’assessore alloe alle politiche giovanili Giovanni Corona – ha una durata di tre settimane e si svolge sia nelle scuole che al ...

