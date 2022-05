Aidaa | ritirato il cavallo come premio lotteria ad Acate

(Di giovedì 5 maggio 2022)– “L’Associazione Italiana difesa animali ed ambienteesprime tutta la propria soddisfazione per la decisione degli organizzatori di ritirare ilvivoprimodellein occasione della festa patronale di San Vincenzo Martire e di pagare il primocon una somma in denaro.Ringraziamo gli organizzatori dellaper il buon senso dimostrato, questa decisione sicuramente rappresenta un passo in avanti sotto il profilo etico a cui ora tutti dovranno guardare. Gli animali, tutti gli animali sono esseri senzienti e la loro dignità va sempre rispettata. Ovviamente con questa decisione decade il nostro esposto venendo meno il motivo della sua presentazione”. Questa la nota stampa ...

