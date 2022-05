Ahmadreza Djalali | entro il 21 maggio l' esecuzione | l' appello per salvarlo

Advertising

Condanna a morte in vista per. L'esecuzione del medico iraniano - svedese 50enne potrebbe arrivare entro il 21 maggio.è specializzato nella medicina di emergenza e ha svolto ricerca universitaria non ...L'Università del Piemonte Orientale si mobilita nuovamente per la salvezza del suo ex ricercatore, da anni segregato in un carcere iraniano e condannato a morte con un'incredibile accusa di spionaggio. Nella giornata di mercoledì 4 maggio l'agenzia iraniana Isna ha lanciato una ...L'esecuzione del ricercatore con passaporto iraniano e svedese arrestato nel 2016 e condannato a morte con un'accusa di spionaggio è stata fissata. Amnesty International continua a chiedere alle autor ...L'impegno dell'Università del Piemonte Orientale e delle associazioni umanitarie per Ahmadreza Djalali non è mai venuta meno, ma in queste ore si stanno incrementando gli sforzi per salvargli la vita.