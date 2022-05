Agroalimentare | Clai punta all’autosufficienza energetica

(Di giovedì 5 maggio 2022) Parma –re sull’italianità e l’expertise produttiva per conquistare nuovi mercati. Questa la ricetta della cooperativa alimentareche ha da poco festeggiato i suoi primi 60 anni e che a Cibus, la Fiera internazionale dell’che si tiene a Parma, ha tracciato il bilancio della propria esperienza. “Noi siamo nati nel 1962, il primo dipendente nel 1964 – ha ricordato a margine di un convegno il direttore generale diPietro D’Angeli -. Oggi tra dipendenti, soci siamo oltre 1000 persone. Questo dimostra la crescita, le idee, il sacrificio della nostra cooperativa”.Un periodo complesso quello internazionale anche per il settore alimentare, tra aumento del costo delle materie prime e dell’energia, che spinge le aziende verso la ricerca di autosufficienza. “Questa fase la viviamo giorno dopo giorno. ...

Un panel di aziende leader nella private label in Italia e all'estero composto da Formec Biffi, Clai, Zanetti Formaggi e Zucchi ha ... Agenzia che nel corso del Convegno «Blockchain per ...Uno dei temi della 21° edizione di Cibus è quello di come realizzare l'autosufficienza agroalimentare a livello europeo e ... label in Italia e all'estero composto da Formec Biffi, Clai, Zanetti ...