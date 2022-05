Agostiniani “Covid ha lasciato cicatrice sulla socialità dei bambini”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il 18 maggio, a Sorrento, si apre il congresso della Società Italiana di Pediatria: quattro giorni di incontri e dibattiticampagna vaccinale anti-, sugli effetti della pandemia sui, sull'importanza della formazione emedicina di precisione. Rino, tesoriere della Società Italiana di Pediatria, ne ha parlato in un'intervista all'Italpress.“Siamo il punto di riferimento per oltre 11.000 pediatri italiani e abbiamo radici antiche. La società è stata fondata due secoli fa, nel 1898. La nostra mission è fare in modo di garantire aila miglior qualità possibilità di assistenza”, ha spiegato. A proposito di, il pensiero corre ai piccoli in fuga dalla guerra in Ucraina eha ...