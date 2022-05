AEW: Grande spettacolo tra Dante Martin e Rey Fenix per qualificarsi all’Owen Hart Tournament (Di giovedì 5 maggio 2022) La scorsa settimana, sorprendendo un po’ tutti, Rey Fenix è tornato finalmente a combattere e lo ha fatto ad AAA TripleMania XXX: Monterrey dove ha combattuto assieme a Hijo del Vikingo perdendo contro gli Young Bucks. Stanotte per lui è stato tempo di tornare anche a Dynamite, l’occasione è stata il match di qualificazione per l’Owen Hart Foundation Tournament contro Dante Martin. Tanto rispetto Sulla carta doveva essere un match spettacolare e così è stato. Dante Martin ha ancora una volta impressionato, stupendo anche Fenix e facendo quasi dimenticare di avere solamente 21 anni. Il pubblico ha apprezzato l’incontro e si è diviso nel tifare i due atleti, è quasi inutile sottolineare ulteriormente che sul ring i due hanno offerto diverse ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 5 maggio 2022) La scorsa settimana, sorprendendo un po’ tutti, Reyè tornato finalmente a combattere e lo ha fatto ad AAA TripleMania XXX: Monterrey dove ha combattuto assieme a Hijo del Vikingo perdendo contro gli Young Bucks. Stanotte per lui è stato tempo di tornare anche a Dynamite, l’occasione è stata il match di qualificazione per l’OwenFoundationcontro. Tanto rispetto Sulla carta doveva essere un match spettacolare e così è stato.ha ancora una volta impressionato, stupendo anchee facendo quasi dimenticare di avere solamente 21 anni. Il pubblico ha apprezzato l’incontro e si è diviso nel tifare i due atleti, è quasi inutile sottolineare ulteriormente che sul ring i due hanno offerto diverse ...

