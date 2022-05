ADL-Spalletti: succederà oggi prima della cena, c’entra il calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022) Restano tre partite a onor di firma per il Napoli da qui alla fine della stagione, che ha già archiviato il ritorno in Champions League il prossimo anno e che dovrà difendere il terzo posto dalla Juventus, che comunque non cambierebbe la sostanza. Situazione che permette una programmzione del futuro con largo anticipo per il club azzurro: lo sa bene Aurelio De Laurentiis così come Luciano Spalletti, pronti a mettere a punto le strategie in vista della prossima sessione di calciomercato. Delineati gli affari Khvicha Kvaratskhelia, reso addirittura ufficiale dal patron, e Mathias Olivera, i due sono pronti a guardarsi negli occhi per stabilire le prossime mosse, in entrata ma anche in uscita. Napoli De Laurentiis (Getty Images)Summit ADL-Spalletti-Giuntoli: i dettagli A tal proposito, l’edizione ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 maggio 2022) Restano tre partite a onor di firma per il Napoli da qui alla finestagione, che ha già archiviato il ritorno in Champions League il prossimo anno e che dovrà difendere il terzo posto dalla Juventus, che comunque non cambierebbe la sostanza. Situazione che permette una programmzione del futuro con largo anticipo per il club azzurro: lo sa bene Aurelio De Laurentiis così come Luciano, pronti a mettere a punto le strategie in vistaprossima sessione di. Delineati gli affari Khvicha Kvaratskhelia, reso addirittura ufficiale dal patron, e Mathias Olivera, i due sono pronti a guardarsi negli occhi per stabilire le prossime mosse, in entrata ma anche in uscita. Napoli De Laurentiis (Getty Images)Summit ADL--Giuntoli: i dettagli A tal proposito, l’edizione ...

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - In programma un summit tra ADL, Giuntoli e Spalletti: si pianificherà il mercato - calciomercato_m : CDS - In programma un summit tra ADL, Giuntoli e Spalletti: si pianificherà il mercato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - In programma un summit tra ADL, Giuntoli e Spalletti: si pianificherà il mercato - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - In programma un summit tra ADL, Giuntoli e Spalletti: si pianificherà il mercato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - In programma un summit tra ADL, Giuntoli e Spalletti: si pianificherà il mercato -