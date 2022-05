(Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con grande soddisfazione ildiha raggiunto un'intesa con Palazzo Chigi per rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale. Nell'viene eliminato ogni riferimento al sistema duale, preservando i regimi cedolari esistenti e garantendo una armonizzazione del sistema fiscale: nessun incremento di tassazione potrà quindi colpire i risparmi o la casa degli italiani”. Lo rende noto ildi.“Quanto alviene eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali degli immobili, consentendo l'aggiornamento delle rendite secondo la normativa attualmente in vigore e senza alcuna innovazione di carattere patrimoniale – prosegue la nota -. Ilitaliano verrà quindi progressivamente aggiornato, ma senza ...

Advertising

nestquotidiano : Accordo fisco e catasto, centrodestra di governo “Non aumentano tasse” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Con grande soddisfazione il centrodestra di governo ha raggiunto un’intesa con Palazzo Chigi pe… - IlModeratoreWeb : Accordo fisco e catasto, centrodestra di governo “Non aumentano tasse” - - ItaliaNotizie24 : Accordo fisco e catasto, centrodestra di governo “Non aumentano tasse” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Accordo fisco e catasto, centrodestra di governo “Non aumentano tasse” -… -

Il governo Draghi ha trovato uncon i partiti di maggioranza di centrodestra per sbloccare la riforma del catasto. "Verrà ... la Lega è pronta a sostenere il disegno di legge delega sul, ...Il centrodestra di governo annuncia "con grande soddisfazione" di aver "raggiunto un'intesa con Palazzo Chigi per rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale". "Nell'viene eliminato ogni riferimento al sistema duale, preservando i regimi cedolari esistenti e garantendo un'armonizzazione del sistema fiscale: nessun incremento di tassazione potrà quindi ...Il centrodestra di governo annuncia "con grande soddisfazione" di aver "raggiunto un'intesa con Palazzo Chigi per rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale". (ANSA) ...ROMA (ITALPRESS) – “Con grande soddisfazione il centrodestra di governo ha raggiunto un’intesa con Palazzo Chigi per rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale. Nell’accordo viene eliminato ogni ...