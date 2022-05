Accordo Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Nexi per digitalizzazione negozi (Di giovedì 5 maggio 2022) Pagamenti digitali agevolati con convenzioni dedicate e un sito e-commerce all’avanguardia Sottoscritto l’Accordo di collaborazione tra Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Nexi per digitalizzare il commercio locale e di vicinato. Grazie agli strumenti messi a disposizione da Nexi, la PayTech Europea, e BigCommerce – piattaforma di e-commerce B2B e B2C, quotata al Nasdaq, che offre servizi a tutte le imprese di ogni dimensione e in ogni fase di crescita – gli associati Confcommercio MiLoMb avranno la possibilità di espandere il proprio business utilizzando innovative vetrine di e-commerce e pagamenti digitali agevolati. Un’opportunità anche per le imprese più piccole che vogliono affacciarsi per la prima volta al mondo ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 5 maggio 2022) Pagamenti digitali agevolati con convenzioni dedicate e un sito e-commerce all’avanguardia Sottoscritto l’di collaborazione traper digitalizzare il commercio locale e di vicinato. Grazie agli strumenti messi a disposizione da, la PayTech Europea, e BigCommerce – piattaforma di e-commerce B2B e B2C, quotata al Nasdaq, che offre servizi a tutte le imprese di ogni dimensione e in ogni fase di crescita – gli associatiMiLoMb avranno la possibilità di espandere il proprio business utilizzando innovative vetrine di e-commerce e pagamenti digitali agevolati. Un’opportunità anche per le imprese più piccole che vogliono affacciarsi per la prima volta al mondo ...

Advertising

BordonDaniele : RT @SergioBini68: ?? Affiancare i Comuni per creare nuovi Distretti del commercio, previsti dalla legge #Sviluppoimpresa: nuovo accordo tra… - Barbieri1Marco : RT @confcommerciomi: Accordo #Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e @nexipayments per la digitalizzazione dei negozi di vicinato P… - confcommerciomi : Accordo #Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e @nexipayments per la digitalizzazione dei negozi di vicinat… - sara_netboy88 : Cioè i sindacati hanno firmato un accordo con Confcommercio per far portare la mascherina fino al 15 giugno dei loro dipendenti? Pdm - GibelliTiziana : RT @SergioBini68: ?? Affiancare i Comuni per creare nuovi Distretti del commercio, previsti dalla legge #Sviluppoimpresa: nuovo accordo tra… -