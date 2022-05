Advertising

tempoweb : Abraham stende il Leicester: la Roma vola in finale contro il Feyenoord #ConferenceLeague #RomaLeicester… - forzaroma : 68' - Grande giocata di Abraham, Fofana lo stende e si prende il giallo #RomaLeicester 1-0 LIVE #ASRoma #UECL -

Tuttosport

A un quarto d'ora dal termine esconoe Zalewski ed entrano Shomurodov e Vina. A 5 minuti dal termine la riapre Mkhitaryan , buona giocata di Shomurodov che la mette in mezzo all'area di ...Senza Pellegrini (squalificato), Mou schiera Felix in attacco con, mentre c'è spazio per El ... Poi GyomberFelix, l'arbitro assegna il rigore ma cancella la decisione e concede solo la ... Abraham stende il Leicester: la Roma è in finale di Conference League La Roma è in finale di Conference League. I giallorossi all'Olimpico battono il Leicester nella semifinale di ritorno e si ...ROMA LEICESTER CRONACA – L’Olimpico colpisce ancora. Roma monumentale in fase difensiva, e vola in finale di Conference (contro il Feyenoord) dopo aver steso il Leicester con il gol di Abraham. La fav ...