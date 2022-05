A Sutri torna il Festival di Musica da Camera ‘I Tramonti di Tinia’ con Beatrice Rana

(Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Premiata con il Premio Efebo 2021 come eccellenza, ildida“Idi Tinia” riper la sua seconda edizione con sei concerti, dal 19 al 26 giugno, nei territori di(VT) e in particolare in uno dei suoi fiori all’occhiello, l’Azienda Agricola Spada. Saranno il meraviglioso noccioleto dell’Azienda e la sua terrazza panoramica che domina i vasti campi di nocciole a ospitare sia i concerti del mattino che quelli al tramonto. E per la prima volta, quest’anno, ilsi sposterà anche in altre due location: i giardini di Villa Savorelli e Palazzo Doebbing. Ospite d’eccezione, la pianista, che sarà protagonista del concerto di sabato 25 giugno alle ore 19. Il focus del ...

Adnkronos

