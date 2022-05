(Di giovedì 5 maggio 2022) La storia struggente del signor Mascotto, 82 anni: ogni giorno si reca a visitare ladel suo Florindo, morto per un tumore, e resta lì per ore ed ...

Advertising

TGCOM

La storia struggente del signor Mascotto, 82 anni: ogni giorno si reca a visitare la tomba del suo Florindo, morto per un tumore, e resta lì per ore ed ...- Unche è sopravvissuto al figlio , un dolore straziante che non si placa e che trova conforto solo nella presenza, costante, sulla tomba che ospita il suo caro. E' la storia di Cesare ... A Sarego papà Cesare veglia da 400 giorni sulla tomba del figlio