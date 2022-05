A Potenza, la strada killer: una inquietante verità su questa spaventosa voragine | Video (Di giovedì 5 maggio 2022) Siamo a Striscia la Notizia, la puntata è quella di giovedì 5 maggio. E per un momento, al tg di Canale 5 condotto ora da Michelle Hunziker e Gerry Scotti, la satira si mette da parte. O meglio, il tono del servizio di Pinuccio è sempre dissacrante, ma il caso di cui si tratta è serio. E inquietante, così come sono inquietanti le immagini mostrate dal tg di Antonio Ricci. Pinuccio si trova a Venosa, in provincia di Potenza. E mostra una strada oraziana che collega il paese alla statale Melfi-Potenza, una delle arterie più importanti del territorio. Peccato però che la strada sia chiusa a causa di una voragine spaventosa che si è aperta sulla carreggiata, fortunatamente senza gravi conseguenze. Come detto, le immagini del buco sono sconvolgenti: si tratta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Siamo a Striscia la Notizia, la puntata è quella di giovedì 5 maggio. E per un momento, al tg di Canale 5 condotto ora da Michelle Hunziker e Gerry Scotti, la satira si mette da parte. O meglio, il tono del servizio di Pinuccio è sempre dissacrante, ma il caso di cui si tratta è serio. E, così come sono inquietanti le immagini mostrate dal tg di Antonio Ricci. Pinuccio si trova a Venosa, in provincia di. E mostra unaoraziana che collega il paese alla statale Melfi-, una delle arterie più importanti del territorio. Peccato però che lasia chiusa a causa di unache si è aperta sulla carreggiata, fortunatamente senza gravi conseguenze. Come detto, le immagini del buco sono sconvolgenti: si tratta di ...

Advertising

visionaria_io : @Serv_Pubblico @cecilia_strada @JasmineCristal3 @AscanioCelestin @DiDonadice @SabinaGuzzanti @tomasomontanari… - dukana2 : Disastro de #LaRicchezzaDelPetrolio #Basilicata (#LaSerie) ??Strada della morte #Potenza-#Melfi, così non va! ?? - Mainaxcs : @Tweetz_a_bitz @maurizioacerbo no che non vale per nessuno di questi paesi per nessuno c'è stata possibilità di tra… - Petruntisisto : RT @rep_napoli: Potenza, strada asfaltata per il Giro d'Italia già rotta [di Anna Martino] [aggiornamento delle 15:36] - pierlugrasso74 : @sonocomevenezIV @malo_servizio La potenza del destino è qualcosa di meraviglioso. È la vita che desidera follement… -