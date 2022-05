A meno di un anno dal voto la Regione Lombardia non ha candidati ufficiali (Di giovedì 5 maggio 2022) AGI - Manca poco meno di un anno alle elezioni regionali lombarde, ma già sono venuti al pettine diversi nodi da sciogliere. Il centrodestra, che guida la Regione dall'avvento della 'Seconda Repubblica', deve chiarire se l'attuale governatore Attilio Fontana si ripresenterà o meno per un secondo mandato. Dopo averlo incontrato, il leader della Lega Matteo Salvini aveva detto: "Di politiche e regionali parleremo in estate, Fontana sta lavorando bene in Lombardia e abbiamo un anno di lavoro ancora da portare avanti". E ancora ieri, il governatore leghista confermava che il nodo della sua ricandidatura non è stato ancora sciolto: "Quando scioglierò la riserva convocherò una conferenza stampa", ha detto ai giornalisti che gli chiedevano lumi. Se nel centrodestra tiene banco la ... Leggi su agi (Di giovedì 5 maggio 2022) AGI - Manca pocodi unalle elezioni regionali lombarde, ma già sono venuti al pettine diversi nodi da sciogliere. Il centrodestra, che guida ladall'avvento della 'Seconda Repubblica', deve chiarire se l'attuale governatore Attilio Fontana si ripresenterà oper un secondo mandato. Dopo averlo incontrato, il leader della Lega Matteo Salvini aveva detto: "Di politiche e regionali parleremo in estate, Fontana sta lavorando bene ine abbiamo undi lavoro ancora da portare avanti". E ancora ieri, il governatore leghista confermava che il nodo della sua ricandidatura non è stato ancora sciolto: "Quando scioglierò la riserva convocherò una conferenza stampa", ha detto ai giornalisti che gli chiedevano lumi. Se nel centrodestra tiene banco la ...

