A Madrid non è mai finita, per il City è l’ennesima batosta (Di giovedì 5 maggio 2022) Quanto successo ieri tra le mura del Santiago Bernabeu trascende la realtà. Il tempo sembra fermarsi, la sensazione è che sia la stessa squadra a manipolare a proprio piacimento i minuti di gioco. Dall’ennesimo psicodramma del Manchester City ai gol ravvicinati di Rodrygo e l’immancabile firma di un uomo, prima che giocatore, la storia è sempre la stessa: a Madrid non è mai finita. A Madrid non è mai finita e mai finirà? “La noche más grande de la historia del Santiago Bernabéu“, così titola Marca. Succedono cose inspiegabili nella casa delle Marengues, ma foirse mai con questa rapidità di successione come quest’anno. La tripletta di Benzema contro il PSG, l’esterno magico di Modric per Rodrygo contro il Chelsea e i due gol nel giro di un minuto sempre dell’ex Santos contro il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 5 maggio 2022) Quanto successo ieri tra le mura del Santiago Bernabeu trascende la realtà. Il tempo sembra fermarsi, la sensazione è che sia la stessa squadra a manipolare a proprio piacimento i minuti di gioco. Dall’ennesimo psicodramma del Manchesterai gol ravvicinati di Rodrygo e l’immancabile firma di un uomo, prima che giocatore, la storia è sempre la stessa: anon è mai. Anon è maie mai finirà? “La noche más grande de la historia del Santiago Bernabéu“, così titola Marca. Succedono cose inspiegabili nella casa delle Marengues, ma foirse mai con questa rapidità di successione come quest’anno. La tripletta di Benzema contro il PSG, l’esterno magico di Modric per Rodrygo contro il Chelsea e i due gol nel giro di un minuto sempre dell’ex Santos contro il ...

