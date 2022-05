A Irpin 120 architetti per pianificare la ricostruzione

(Di giovedì 5 maggio 2022) Circa 120provenienti da tutta l'Ucraina sono arrivati ;;a, nella regione di Kiev, per elaborare una strategia per lo sviluppo della città. Lo riporta Ukrinform. "Circa 120...

Agenzia ANSA

"Circa 120 architetti da tutta l'Ucraina sono arrivati a Irpin per elaborare una strategia per il restauro e lo sviluppo della città", ha scritto su Telegram Oleksiy Kuleba, capo dello staff. 'Contro i civili hanno usato mortai da 82 e 120 mm, mine, missili Iskander-M, armi vietate dalla Convenzione di Ginevra', indica Venediktova. 'La 64ma Brigata motorizzata è stata a Bucha, in 10 sono già stati incriminati, e poi a Irpin'.