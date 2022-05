90° anniversario di Pippo: cover dedicata e due volumi da collezione (Di giovedì 5 maggio 2022) Sul nuovo numero di Topolino la storia “Pippo e i bracciali di Maciste”. In uscita anche due volumi: “I pensieri di Pippo” e “Io Pippo” Il celebre personaggio Disney Pippo festeggia il 90° anniversario! Siete pronti per una grande festa? Panini Comics celebra questa ricorrenza su Topolino con una copertina d’eccezione, approfondimenti, storie e tante curiosità, e con due volumi pensati per rendere omaggio al più grande amico di Topolino: I Pensieri di Pippo e Io Pippo. Apparso per la prima volta sullo schermo nel maggio 1932 nel cortometraggio Mickey’s Revue (La rivista di Topolino), Pippo ha da subito appassionato gli spettatori. Non si chiamava ancora Pippo e aveva un aspetto meno “giovane” di come ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 maggio 2022) Sul nuovo numero di Topolino la storia “e i bracciali di Maciste”. In uscita anche due: “I pensieri di” e “Io” Il celebre personaggio Disneyfesteggia il 90°! Siete pronti per una grande festa? Panini Comics celebra questa ricorrenza su Topolino con una copertina d’eccezione, approfondimenti, storie e tante curiosità, e con duepensati per rendere omaggio al più grande amico di Topolino: I Pensieri die Io. Apparso per la prima volta sullo schermo nel maggio 1932 nel cortometraggio Mickey’s Revue (La rivista di Topolino),ha da subito appassionato gli spettatori. Non si chiamava ancorae aveva un aspetto meno “giovane” di come ...

