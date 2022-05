36esima giornata Serie A 2021 22 | le designazioni arbitrali

Advertising

persemprecalcio : ? Torna in campo la #SerieA e gli occhi sono sempre puntati sulle designazioni arbitrali. Ecco tutte le scelte fatt… - _SiGonfiaLaRete : #SerieA, le designazioni arbitrali della 36esima giornata - sportli26181512 : Serie A, le designazioni arbitrali: c'è Doveri per Verona-Milan: Sono state rese note le designazioni arbitrali per… - FcInterNewsit : Arbitri, Verona-Milan affidata a Doveri. Tutte le designazioni della 36esima giornata - CalcioNews24 : Le designazioni arbitrali del prossimo turno di #SerieA ?? -

ROMA - Dopo le designazioni di ieri per gli anticipi di venerdì Inter - Empoli (Manganiello di Pinerolo) e Genoa - Juventus (Sozza di Seregno), resi noti gli arbitri delladel massimo campionato. Il match - clou Verona - Milan, in programma domenica alle 20.45 al Bentegodi, è stato affidato a Daniele Doveri di Roma. Con lui gli assistenti Carbone e ...5 Sono state rese note le designazioni arbitrali per le partite delladel campionato di Serie A , che vanno ad integrare quelle già comunicate per gli anticipi di domani tra Inter - Empoli e Genoa - Juventus. Il match scudetto tra Hellas Verona e Milan ...Il bilancio dei precedenti in casa granata sorride al Torino: su un totale di 68 partite in Serie A giocate tra le due squadre, sono 25 le vittorie della squadra granata, 24 i pareggi e 19 le sconfitt ...Il presidente ha assistito alla seduta odierna al Training Center, dove la squadra azzurra si sta preparando per la sfida al Torino. Frank Anbdrè Zambo Anguissa ha svolto lavoro di prevenzione in pale ...