161° anniversario dell’Esercito Italiano | la celebrazione all’Ippodromo militare di Tor di Quinto

Roma – Sono iniziate ieri mattina, 4 maggio 2022 a Roma, con la deposizione di una corona d'alloro al Sacrario dei Caduti nel cortile d'onore di Palazzo Esercito, le celebrazioni per il 161° anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano. Successivamente, presso l'Ippodromo militare "Gen. C.A. Pietro Giannattasio" di Tor di Quinto, si è svolta la cerimonia militare alla presenza del Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino e di altre autorità civili, militari e religiose. La ricorrenza si concluderà domani quando una rappresentanza dell'Esercito sarà ricevuta dal ...

Esercito Italiano, da 161 anni al servizio del Paese Roma. Sono iniziate ieri mattina a Roma, con la deposizione di una corona d'alloro al Sacrario dei Caduti nel cortile d'onore di Palazzo Esercito, le celebrazioni per il 161° anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano. Successivamente, all'Ippodromo Militare "Gen. C. A. Pietro Giannattasio' di Tor di Quinto, si è svolta la cerimonia militare alla presenza ... Esercito: il sardo Pitzalis decorato per missione afghana La cerimonia si è svolta a Roma in occasione delle celebrazioni per il 161° anniversario della costituzione dell'Esercito italiano. Nella motivazione che ha accompagnato il riconoscimento si legga: "..."