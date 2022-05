10 giorni senza mamma: trailer, trama e cast del film con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini stasera su Canale5 (Di giovedì 5 maggio 2022) Giovedì 5 maggio 2022 su Canale 5 va in onda la commedia con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini nella quale il regista Alessandro Genovesi ci presenta una famigliola entrata in crisi quando la mamma decide di prendersi una sacrosanta vacanza. Nella pellicola 10 giorni senza mamma troviamo infatti Carlo, dirigente del personale di una catena di supermercati, sposato con Giulia e papà di tre figli della quale si occupa solo lei. Per Giulia, frustrata dalla situazione, arriverà il momento di prendere in mano la sua vita e lasciare quella dei figli nelle mani del padre. La pellicola 10 giorni senza mamma arriva sul canale Mediaset in prima visione assoluta a partire dalle ore 21:30 circa. Scopri la ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022) Giovedì 5 maggio 2022 su Canale 5 va in onda la commedia conDenella quale il regista Alessandro Genovesi ci presenta una famigliola entrata in crisi quando ladecide di prendersi una sacrosanta vacanza. Nella pellicola 10troviamo infatti Carlo, dirigente del personale di una catena di supermercati, sposato con Giulia e papà di tre figli della quale si occupa solo lei. Per Giulia, frustrata dalla situazione, arriverà il momento di prendere in mano la sua vita e lasciare quella dei figli nelle mani del padre. La pellicola 10arriva sul canale Mediaset in prima visione assoluta a partire dalle ore 21:30 circa. Scopri la ...

