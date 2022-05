10 giorni senza mamma: dove è stato girato? Curiosità e trama (Di giovedì 5 maggio 2022) Questa sera, su Canale 5, alle ore 21:10, andrà in onda il film 10 giorni senza mamma, commedia del 2019 diretta dal regista Alessandro Genovesi. Nel cast della pellicola – che ha riscosso un certo successo al momento dell’uscita nei cinema – compaiono Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Angelica Elli, assieme a Matteo Castellucci, Bianca Usai e Diana Del Bufalo. Carlo Rovelli, interpretato da Fabio De Luigi, è il responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, la Family Market. Da 15 è fedelissimo all’azienda ed è impeccabile sul posto di lavoro, dove cerca sempre di essere estremamente professionale: tuttavia, proprio questa concentrazione massima sul proprio lavoro lo porta a stare fin troppo lontano dalla famiglia, con l’insorgere di attriti e distanze con la moglie Giulia (ex avvocato, ora ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 5 maggio 2022) Questa sera, su Canale 5, alle ore 21:10, andrà in onda il film 10, commedia del 2019 diretta dal regista Alessandro Genovesi. Nel cast della pellicola – che ha riscosso un certo successo al momento dell’uscita nei cinema – compaiono Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Angelica Elli, assieme a Matteo Castellucci, Bianca Usai e Diana Del Bufalo. Carlo Rovelli, interpretato da Fabio De Luigi, è il responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, la Family Market. Da 15 è fedelissimo all’azienda ed è impeccabile sul posto di lavoro,cerca sempre di essere estremamente professionale: tuttavia, proprio questa concentrazione massima sul proprio lavoro lo porta a stare fin troppo lontano dalla famiglia, con l’insorgere di attriti e distanze con la moglie Giulia (ex avvocato, ora ...

