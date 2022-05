Zelensky | «Salveremo tutti gli assediati dell’Azovstal» – Il video

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrsi è detto convinto che le forze ucraine riusciranno a salvare tutte le persone assediate a Mariupol incluse quelle che si trovano all’interno dell’acciaieria Azovstal. Lo ha detto in unmessaggio, ricordando che sono 156 gli evacuati da Mariupol arrivati ieri a Zaporizhzhia. «Finalmente abbiamo il primo risultato della nostra operazione di evacuazione a Mariupol, che stiamo organizzando da molto tempo – ha detto-. Finalmente queste persone sono completamente al sicuro. Le truppe russe non stanno rispettando gli accordi di cessate il fuoco, continuando con massicci attacchi all’Azovstal, ma credo che ci sia la possibilità di salvare il resto del nostro popolo». Leggi anche: A Kiev il primo politico tedesco incontra, l’erede di Merkel tenta il ...

sunrisesrose : @vonderleyen @ZelenskyyUa Ursula non puoi parlare a nome della popolazione europea. La vostra scellerata guerra e l…

