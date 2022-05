Advertising

GiovaQuez : Zelensky ha accusato la Russia di 'voler cancellare ogni traccia di vita' dal Donbass, regione che Mosca dice di vo… - GCirinei : RT @Masssimilianoo: Nelle ultime ore #Zelensky ha chiarito che un accordo coi russi deve passare dal ritorno della Crimea all'Ucraina, dal… - RaffaRa06692253 : RT @Masssimilianoo: Nelle ultime ore #Zelensky ha chiarito che un accordo coi russi deve passare dal ritorno della Crimea all'Ucraina, dal… - gercci1 : RT @Masssimilianoo: Nelle ultime ore #Zelensky ha chiarito che un accordo coi russi deve passare dal ritorno della Crimea all'Ucraina, dal… - MichelaRoi : RT @Masssimilianoo: Nelle ultime ore #Zelensky ha chiarito che un accordo coi russi deve passare dal ritorno della Crimea all'Ucraina, dal… -

"Finalmente abbiamo il primo risultato della nostra operazione di evacuazione a Mariupol, che stiamo organizzando da molto tempo - ha detto- nel suo ultimo consueto video - discorso di fine ...: 'sforzo per portare via la nostra gente da lì'. Von der Leyen: embargo al petrolio russo entro sei mesi. La Bielorussia ha dato il via a esercitazioni ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che sono 156 le persone arrivate ieri a Zaporizhzhia dopo essere state evacuate dall'acciaieria Azovstal a Mariupol. "Finalmente abbiamo il ...Zelensky: "Ogni cosa per salvare civili e militari da Azovstal" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...