“Zelensky colpevole quanto Putin”. Lula e la critica dal Brasile: sta sempre in tv... (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in un'intervista al Time è intervenuto sulla guerra tra Ucraina e Russia, tirando in ballo l'atteggiamento poco propenso alla pace di Volodymyr Zelensky: “Vladimir Putin non doveva invadere l'Ucraina ma non è l'unico colpevole. Vedo il presidente ucraino parlare in tv ed essere applaudito in tutti i parlamenti del mondo ma questo ragazzo è colpevole quanto Putin. In guerra non c'è mai un solo responsabile”. Lula, che è il favorito per le elezioni del Brasile che si terranno dopo l'estate, ha continuato nel suo attacco al numero uno di Kiev: “Non conosco il presidente dell'Ucraina ma il suo comportamento è un po' strano è in televisione mattina, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'ex presidente del, Luiz Inacioda Silva, in un'intervista al Time è intervenuto sulla guerra tra Ucraina e Russia, tirando in ballo l'atteggiamento poco propenso alla pace di Volodymyr: “Vladimirnon doveva invadere l'Ucraina ma non è l'unico. Vedo il presidente ucraino parlare in tv ed essere applaudito in tutti i parlamenti del mondo ma questo ragazzo è. In guerra non c'è mai un solo responsabile”., che è il favorito per le elezioni delche si terranno dopo l'estate, ha continuato nel suo attacco al numero uno di Kiev: “Non conosco il presidente dell'Ucraina ma il suo comportamento è un po' strano è in televisione mattina, ...

