Zelensky alza il tiro | “Obiettivo integrità territoriale | Crimea compresa” Bielorussia lancia esercitazioni lampo

Roma, 4 mag – Si complica ancora di più il quadro della crisi ucraina: il presidente Volodymyr Zelensky alza il tiro – "l'Obiettivo è l'integrità territoriale, Crimea compresa" – mentre la Bielorussia lancia esercitazioni lampo. Dal canto suo, il presidente Usa Joe Biden torna all'attacco: Mosca ha commesso molti crimini di guerra in Ucraina. "Se non ci opponiamo ai dittatori, continueranno ad arrivare", afferma il capo della Casa Bianca. Dopo che ieri il presidente russo Vladimir Putin ha riferito al suo omologo francese Emmanuel Macron che "Kiev non è pronta per negoziati seri", Zelensky allontana ancora di più la possibilità di una soluzione diplomatica del ...

