Zac Efron: "Adoro il Marvel Cinematic Universe, se mi offrissero il ruolo giusto accetterei immediatamente"

Zac Efron ha rivelato di essere innamorato del Marvel Cinematic Universe da quando ha iniziato a camminare, specificando di essere più che pronto ad accettare 'il ruolo giusto'. Sembra che anche Zac Efron sia più che entusiasta di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe: come sappiamo ormai, ogni attore hollywoodiano non vede l'ora che arrivi il proprio turno per interpretare uno degli amati supereroi delle pellicole di successo dell'universo Marvel. Durante una recente intervista, pubblicata da Extra TV, la star di High School Musical ha dichiarato: "Adoro il Marvel Cinematic Universe. Sono un fan della ...

