WWE: Non solo Clash at the Castle, anche Stand & Deliver arriva in Europa? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo lo storico annuncio del ppv Clash at the Castle, la WWE è pronta ad esportare nel Vecchio Continente un altro grande evento, stavolta battente bandiera NXT. WrestleVotes ha riferito oggi che la WWE sta valutando l’aggiunta di un altro Stand & Deliver per uno degli spettacoli che si terranno allo stadio quest’estate, e al momento la preferenza ricade su Clash at the Castle nel Regno Unito, ma SummerSlam sembra più probabile. WWE has discussed adding another Stand & Deliver event for one of the 3 big stadium shows happening this summer. I’ve heard the preference is UK for Clash at the Castle, but Nashville/SummerSlam seems more likely. All TBD still.— ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo lo storico annuncio del ppvat the, la WWE è pronta ad esportare nel Vecchio Continente un altro grande evento, stavolta battente bandiera NXT. WrestleVotes ha riferito oggi che la WWE sta valutando l’aggiunta di un altroper uno degli spettacoli che si terranno allo stadio quest’estate, e al momento la preferenza ricade suat thenel Regno Unito, ma SummerSlam sembra più probabile. WWE has discussed adding anotherevent for one of the 3 big stadium shows happening this summer. I’ve heard the preference is UK forat the, but Nashville/SummerSlam seems more likely. All TBD still.— ...

Advertising

WWE_Ufficiale : Quali metodi useranno @RondaRousey e @MsCharlotteWWE per costringere la propria rivale a pronunciare le parole: 'I… - Zona_Wrestling : #WWE Randy Orton: 'Dopo il ritiro non credo che farò il coach di talenti, non ne sarei capace' -… - SpazioWrestling : WWE: Naomi sente che è strano che non faccia parte della Bloodline #WWE #Naomi #TheBloodline - TSOWrestling : I numeri non lasciano alcun dubbio: stracciate tutte le altre compagnie #TSOW // #TSOS // #WWE - TSOWrestling : La #WWE non perde tempo e inizia a pensare all’evento del prossimo anno #TSOW // #TSOS -