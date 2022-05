WhatsApp: fino a 32 persone in contemporanea nelle chiamate di gruppo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un’altra novità di WhatsApp è relativa alle chiamate di gruppo, adesso capaci di accogliere fino a 32 partecipanti (una modifica che si era resa effettiva già per iOS verso la fine di aprile, ed adesso disponibile anche per Android). Le versioni di WhatsApp in cui si nasconde la funzione corrisponde alla build 22.8.80 di iOS (di cui adesso è stata resa disponibile la versione 22.9.76, che ha corretto anche alcuni bug) e la 2.22.9.78 di Android. In realtà le novità non finiscono qui, dal momento che ce ne sono altre, suddivise sulla base del sistema operativo cui si rivolgono. In particolare sul canale beta di WhatsApp per iOS (versione 22.10.0.71) adesso è visualizzabile una nuova didascalia nel momento in cui si condivide un file multimediale (cosa che era già stata inclusa nella ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un’altra novità diè relativa alledi, adesso capaci di accoglierea 32 partecipanti (una modifica che si era resa effettiva già per iOS verso la fine di aprile, ed adesso disponibile anche per Android). Le versioni diin cui si nasconde la funzione corrisponde alla build 22.8.80 di iOS (di cui adesso è stata resa disponibile la versione 22.9.76, che ha corretto anche alcuni bug) e la 2.22.9.78 di Android. In realtà le novità non finiscono qui, dal momento che ce ne sono altre, suddivise sulla base del sistema operativo cui si rivolgono. In particolare sul canale beta diper iOS (versione 22.10.0.71) adesso è visualizzabile una nuova didascalia nel momento in cui si condivide un file multimediale (cosa che era già stata inclusa nella ...

