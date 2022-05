Wetlands, la casa editrice che da Venezia punta alla rivoluzione green: parola chiave sostenibiltà (Di mercoledì 4 maggio 2022) Wetlands è la nuova casa editrice che a Venezia punta sulla sostenibilità ambientale e sociale Il nome è già una dichiarazione di intenti: si chiama Wetlands (letteralmente dall’inglese: Zone umide) ed è una nuova casa editrice italiana – a scanso di equivoci sul termine anglosassone – che sarà dedicata ai temi della sostenibilità sociale e ambientale, e alle sfide dell’antropocene. Nell’attuale epoca geologica infatti l’ambiente terrestre è fortemente condizionato su scala globale dagli effetti dell’azione umana e tutte le buone azioni in termini di rispetto e ripristino dell’ecosistema sono apprezzabili. Anche se si tratta di pubblicare libri. Il nuovo progetto prenderà il via il 26 maggio, a Venezia, emblematica metafora delle ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 4 maggio 2022)è la nuovache asulla sostenibilità ambientale e sociale Il nome è già una dichiarazione di intenti: si chiama(letteralmente dall’inglese: Zone umide) ed è una nuovaitaliana – a scanso di equivoci sul termine anglosassone – che sarà dedicata ai temi della sostenibilità sociale e ambientale, e alle sfide dell’antropocene. Nell’attuale epoca geologica infatti l’ambiente terrestre è fortemente condizionato su scala globale dagli effetti dell’azione umana e tutte le buone azioni in termini di rispetto e ripristino dell’ecosistema sono apprezzabili. Anche se si tratta di pubblicare libri. Il nuovo progetto prenderà il via il 26 maggio, a, emblematica metafora delle ...

Advertising

Luce_news : Wetlands, la casa editrice che da Venezia punta alla rivoluzione green: parola chiave sostenibiltà - solospettacolo : Wetlands, nuova casa editrice per sostenibilità e ambiente - solospettacolo : Wetlands, nuova casa editrice per sostenibilità e ambiente - ParliamoDiNews : Wetlands, nuova casa editrice per sostenibilità e ambiente - Libri - Altre Proposte - ANSA #wetlands #nuova… - fisco24_info : Wetlands, nuova casa editrice per sostenibilità e ambiente: Al centro Venezia. Apre 26 maggio con Westerman, Debray… -