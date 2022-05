We’ll Come United, settima vittoria di fila e secondo posto blindato (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Domenica 1 maggio il We’ll Come United, la squadra del Consorzio “Sale della Terra” fondata sui valori dell’accoglienza che da quest’anno milita nel campionato di Seconda Categoria, si è imposta con grande merito sulla forte squadra del Rotondi con il risultato di 3 a 1. Dopo un inizio abbastanza complicato, anche per le temperature molto elevate, che ha visto il Rotondi concludere in vantaggio il primo tempo, Mister Martone ha motivato nello spogliatoio i propri giocatori, che sono entrati con un piglio diverso nella seconda frazione. Anche grazie all’ingresso di Omar Bojang, è cominciato un vero e proprio dominio della squadra capitanata da Yankuba Darboe, che dopo 2 pali e diversi gol sbagliati, sono riusciti a riportare il punteggio in parità con la decima marcatura (nel solo girone di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Domenica 1 maggio il, la squadra del Consorzio “Sale della Terra” fondata sui valori dell’accoglienza che da quest’anno milita nel campionato di Seconda Categoria, si è imposta con grande merito sulla forte squadra del Rotondi con il risultato di 3 a 1. Dopo un inizio abbastanza complicato, anche per le temperature molto elevate, che ha visto il Rotondi concludere in vantaggio il primo tempo, Mister Martone ha motivato nello spogliatoio i propri giocatori, che sono entrati con un piglio diverso nella seconda frazione. Anche grazie all’ingresso di Omar Bojang, è cominciato un vero e proprio dominio della squadra capitanata da Yankuba Darboe, che dopo 2 pali e diversi gol sbagliati, sono riusciti a riportare il punteggio in parità con la decima marcatura (nel solo girone di ...

Advertising

anteprima24 : ** We'll Come United, settima vittoria di fila e secondo ... ** - ColombiaIsLost : @FedeGrff Sicuramente la migliore di questa edizione, ma rimarrà iconica come Rihanna? Uhmmm we'll see - louuishands : io continuo a chiedermi come mai florence non abbia detto mezza parola alla presenta del film, but i guess we’ll never know - christianavdw : @PrimeVideoIT @jennyhan Sono molto curiosa di vedere come è stata realizzata. Stick to the book sarebbe sempre la miglior cosa..we’ll see - radiozena1 : Su Radio Zena a partire da lunedì 2 fino a domenica 8 maggio 2022 If We’ll Ever Be Remembered suona come “Disco Ora… -