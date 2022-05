Vulvodinia, la proposta di legge: no, non è Damiano dei Måneskin l’eroe della storia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Premessa: Damiano David, frontman dei Måneskin, mi sta molto simpatico. Apprezzo la sua musica e il suo impegno nel mettere in risalto battaglie che reputo importanti. Detto questo, ciò che è accaduto ieri 3 maggio 2022 in conferenza stampa congiunta alla Camera e al Senato non ha nulla a che fare con lui. Eppure, a leggere la maggior parte dei titoli a riguardo, sembra che il maggior successo dell’iniziativa del comitato @Vulvodinianeuropatiapudendo non sia stato quello di aver presentato una legge e aver ricevuto l’attenzione trasversale della politica su queste malattie così invalidanti, bensì quello di aver portato “Damiano dei Maneskin”. Per la cronaca, è questo ciò di cui si è parlato in conferenza stampa: 1 persona su 7 in Italia è affetta da almeno una di ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 4 maggio 2022) Premessa:David, frontman dei, mi sta molto simpatico. Apprezzo la sua musica e il suo impegno nel mettere in risalto battaglie che reputo importanti. Detto questo, ciò che è accaduto ieri 3 maggio 2022 in conferenza stampa congiunta alla Camera e al Senato non ha nulla a che fare con lui. Eppure, are la maggior parte dei titoli a riguardo, sembra che il maggior successo dell’iniziativa del comitato @neuropatiapudendo non sia stato quello di aver presentato unae aver ricevuto l’attenzione trasversalepolitica su queste malattie così invalidanti, bensì quello di aver portato “dei Maneskin”. Per la cronaca, è questo ciò di cui si è parlato in conferenza stampa: 1 persona su 7 in Italia è affetta da almeno una di ...

Agenzia_Ansa : Damiano David, cantante e frontman dei Maneskin, alla Camera per sostenere la presentazione della proposta di legge… - TrendOnline : Alla #Cameradeideputati arriva finalmente la proposta di legge sul riconoscimento della #vulvodinia? E i quotidiani… - mendesvarms : RT @vulvodinianp: Grande vittoria per il riconoscimento di vulvodinia e neuropatia del pudendo. La nostra proposta è stata firmata da tutt… - greenMe_it : Vulvodinia, svolta storica: depositata proposta di legge (ma fa notizia il look di Damiano) - melonipsy : RT @vulvodinianp: Grande vittoria per il riconoscimento di vulvodinia e neuropatia del pudendo. La nostra proposta è stata firmata da tutt… -