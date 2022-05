Von der Leyen: “Embargo totale su petrolio russo entro l’anno”. Ma l’Ue esenta Ungheria e Slovacchia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – Embargo totale sul petrolio russo entro la fine del 2022. E’ quanto annunciato dal presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo. Ma Slovacchia e Ungheria potrebbero essere esentate fino alla fine del 2023. Von der Leyen: “Embargo totale su petrolio russo, ecco come” “Ora affrontiamo la nostra dipendenza dal petrolio russo. Sia chiaro: non sarà facile. Alcuni Stati membri dipendono fortemente dal petrolio russo. Ma dobbiamo semplicemente lavorarci sopra. Ora proponiamo un divieto al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag –sulla fine del 2022. E’ quanto annunciato dal presidente della Commissione europea, Ursula von der, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo. Mapotrebbero esserete fino alla fine del 2023. Von der: “su, ecco come” “Ora affrontiamo la nostra dipendenza dal. Sia chiaro: non sarà facile. Alcuni Stati membri dipendono fortemente dal. Ma dobbiamo semplicemente lavorarci sopra. Ora proponiamo un divieto al ...

