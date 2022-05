Von der Leyen: “Dopo quello del gas, embargo anche al petrolio russo”! (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Von der Leyen oltre al blocco di gas e carbone, propone pure l’embargo al petrolio russo entro sei mesi, per sanzionare Putin. Tutto procede secondo i loro piani: creare una crisi energetica senza precedenti in Europa, che imponga un reset del sistema economico e sociale. Per noi italiani, che non siamo in grado di Leggi su freeskipper (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Von deroltre al blocco di gas e carbone, propone pure l’alrusso entro sei mesi, per sanzionare Putin. Tutto procede secondo i loro piani: creare una crisi energetica senza precedenti in Europa, che imponga un reset del sistema economico e sociale. Per noi italiani, che non siamo in grado di

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Von der Leyen: 'Il futuro dell'Ue si scrive anche in Ucraina. Via Sberbank da Swift, embargo al petrolio… - repubblica : Ue, von der Leyen presenta le nuove sanzioni: 'Stop al petrolio russo entro sei mesi, anche Sberbank via da Swift' - LaStampa : Nuove sanzioni alla Russia, Von der Leyen: “Stop al petrolio russo, Putin deve pagare per la sua aggressione brutal… - dei_alba : RT @claudiocerasa: Ursula von der Leyen usa una frase oggi, in plenaria al Parlamento europeo, che non tutti i leader politici europei hann… - CordelGiorno : Stamani la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento in plenaria al Parlamento… -