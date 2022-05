Von der Leyen chiama, gli Stati non rispondono. Manca l'ok alle nuove sanzioni alla Russia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Riunione difficile tra gli ambasciatori Ue. Slovacchia e Ungheria non si accontentano della deroga fino al 2023 sull’embargo sul petrolio russo. Anche cechi e bulgari chiedono più tempo. Nuovo summit giovedì Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) Riunione difficile tra gli ambasciatori Ue. Slovacchia e Ungheria non si accontentano della deroga fino al 2023 sull’embargo sul petrolio russo. Anche cechi e bulgari chiedono più tempo. Nuovo summit giovedì

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Von der Leyen: 'Il futuro dell'Ue si scrive anche in Ucraina. Via Sberbank da Swift, embargo al petrolio… - Mov5Stelle : Non vogliamo credere che il presidente del consiglio, Mario Draghi, non abbia letto la lettera che il 13 aprile sco… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I L'Ungheria non sosterrà la proposta dell'Ue per un embargo graduale sul petrolio russo così come è stata… - Master2001_3 : RT @IlariaBifarini: La Von der Leyen oltre al blocco di gas e carbone, propone l’embargo al petrolio russo entro sei mesi, come “sanzione c… - marcobertozzi : RT @claudiocerasa: Ursula von der Leyen usa una frase oggi, in plenaria al Parlamento europeo, che non tutti i leader politici europei hann… -