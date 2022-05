Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini | rissa al Maurizio Costanzo Show Le foto su Dagospia

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dibattito ad alta tensione tra. Ospiti al, lo storico dell’arte e il giornalista sono stati invitati oggi per registrare la nuova puntata del programma, che andrà in onda domani sera in seconda serata su Canale 5. Come anticipato da Giuseppe Candela per, una divergenza di opinioni in merito alla guerra in Ucraina sarebbe degenerata in unatrache, stando allepubblicate dalla testata, sarebbero quasi arrivati alle mani. Vano il tentativo di dividerli di Giuseppe Cruciani, seduto tra di loro. Non è la prima volta che i due opinionisti ...