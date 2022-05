Vittorio Sgarbi dopo la rissa con Giampiero Mughini: “Sono stato insultato e buttato a terra, travolto da sedie e quadri. Inutili le smentite” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una vera e propria rissa è esplosa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini al “Maurizio Costanzo Show“. Il critico d’arte e lo scrittore Sono venuti alle mani ieri pomeriggio durante la registrazione dello storico talk, puntata che andrà in onda questa sera senza tagli in seconda serata su Canale 5. Uno scontro nato durante un dibattito sulla Russia, con le prime immagini pubblicate da Dagospia che mostrano la vicinanza fisica, prima della caduta per terra di Sgarbi. “Caro Dago, le foto che hai pubblicato su quanto avvenuto tra me e Vittorio al Teatro Parioli non danno conto di quanto è realmente è avvenuto. Tra noi due s’è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una vera e propriaè esplosa traal “Maurizio Costanzo Show“. Il critico d’arte e lo scrittorevenuti alle mani ieri pomeriggio durante la registrazione dello storico talk, puntata che andrà in onda questa sera senza tagli in seconda serata su Canale 5. Uno scontro nato durante un dibattito sulla Russia, con le prime immagini pubblicate da Dagospia che mostrano la vicinanza fisica, prima della caduta perdi. “Caro Dago, le foto che hai pubblicato su quanto avvenuto tra me eal Teatro Parioli non danno conto di quanto è realmente è avvenuto. Tra noi due s’è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi ...

