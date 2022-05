Vito Petrocelli, polemica contro il senatore che ha usato la Z di Putin: si dimette la Commissione Esteri (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non si placa la polemica contro il senatore Vito Petrocelli, presidente della Commissione Esteri che il 25 aprile avrebbe usato la Z associata a Vladimir Putin e “simbolo” dei filo-russi. Le richieste di dimissioni sono cadute nel vuoto e così è arrivato il passo indietro di tutti gli altri membri della stessa Commissione. Vito Petrocelli, “Buona festa della LiberaZione”: caos nella Commissione Esteri Il 25 aprile scorso, non un giorno qualsiasi, il presidente della Commissione Esteri Vito Petrocelli ha tweetato poche parole in grado di scatenare una bufera politica che si ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non si placa lail, presidente dellache il 25 aprile avrebbela Z associata a Vladimire “simbolo” dei filo-russi. Le richieste di dimissioni sono cadute nel vuoto e così è arrivato il passo indietro di tutti gli altri membri della stessa, “Buona festa della LiberaZione”: caos nellaIl 25 aprile scorso, non un giorno qualsiasi, il presidente dellaha tweetato poche parole in grado di scatenare una bufera politica che si ...

Advertising

ilfoglio_it : Vito Petrocelli sarà destituito dalla presidenza della commissione Esteri al Senato dopo che quasi tutti i componen… - VincenzoMilani : RT @MPSkino: Lui è Vito Vito è presidente La commissione però è vuota Vito quindi è presidente del nulla A Vito piace comunque Vito non si… - SenatoreF : RT @MPSkino: Lui è Vito Vito è presidente La commissione però è vuota Vito quindi è presidente del nulla A Vito piace comunque Vito non si… - Ciacono86 : RT @DarioBallini: Vito #Petrocelli annuncia che farà ricorso alla Corte Costituzionale. Vuole restare Presidente della Commissione anche se… - Alessandergat : RT @MPSkino: Lui è Vito Vito è presidente La commissione però è vuota Vito quindi è presidente del nulla A Vito piace comunque Vito non si… -