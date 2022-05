Virginia Raffaele e il suo lunapark per 'Samusà' al teatro Brancaccio di Roma (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Fate silenzio, arriva Virginia Raffaele e il suo specialissimo lunapark. Si intitola infatti 'Samusà' - ovvero 'fai silenzio' nel gergo dei giostrai - lo spettacolo che l'attrice Romana propone fino al 15 maggio al teatro Brancaccio di Roma, dopo la brusca interruzione dovuta alla pandemia per il Covid, che ha bloccato la partenza del suo tour quando tutto era oramai pronto. Due anni in cui Virginia Raffaele non è stata certo ferma, impegnata al cinema e in televisione. In 'Samusà' la star è sola sul palcoscenico, con attorno soltanto tre giocolieri per spettacolarizzare gli intervalli fra una scena e la successiva. Ma con Virginia ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022), 4 mag. (Adnkronos) - Fate silenzio, arrivae il suo specialissimo. Si intitola infatti '' - ovvero 'fai silenzio' nel gergo dei giostrai - lo spettacolo che l'attricena propone fino al 15 maggio aldi, dopo la brusca interruzione dovuta alla pandemia per il Covid, che ha bloccato la partenza del suo tour quando tutto era oramai pronto. Due anni in cuinon è stata certo ferma, impegnata al cinema e in televisione. In '' la star è sola sul palcoscenico, con attorno soltanto tre giocolieri per spettacolarizzare gli intervalli fra una scena e la successiva. Ma con...

Advertising

telodogratis : Virginia Raffaele e il suo lunapark per ‘Samusà’ al teatro Brancaccio di Roma - StraNotizie : Virginia Raffaele e il suo lunapark per 'Samusà' al teatro Brancaccio di Roma - TV7Benevento : Virginia Raffaele e il suo lunapark per 'Samusà' al teatro Brancaccio di Roma - - csItalia_org : #News del #4Maggio - Virginia Raffaele e il suo lunapark per 'Samusà' al teatro Brancaccio di Roma - italiaserait : Virginia Raffaele e il suo lunapark per ‘Samusà’ al teatro Brancaccio di Roma -