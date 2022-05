Virginia | il giudice rifiuta archiviazione del caso Depp- Heard

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il giorno dopo che uno psicologo forense ha testimoniato sui casi in cui Amberè stata oggetto di violenza domestica e sessuale da parte di Johnny, gli avvocati dell’attore hanno tentato di minare la sua testimonianza. Cosa hanno obbiettato gli avvocati dia Dawn Hughes? In un controesame a volte controverso, l’avvocato Wayne Dennison ha sottolineato alla dottoressa Dawn Hughes che anche se ha trascorso 30 ore a intervistare, non ha parlato con. Hughes ha difeso la sua analisi, tuttavia, dicendo a Dennison di aver assistito alla testimonianza della deposizione, di leggere le trascrizioni e di rivedere i messaggi di testo. E ancora Dennison ha anche sottolineato che Hughes è un testimone pagato per il team legale di, poiché Hughes ha detto ...

