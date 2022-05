Villarreal-Liverpool, Champions League: inglesi prima finalista (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Champions League ha eletto, nella bella serata di ieri, la prima finalista dell’edizione 2021/22. Sembrava una gara chiusa già dopo i primi novanta minuti di gioco, ma Villarreal-Liverpool ha dimostrato di poter sorprendere gli appassionati. Almeno per quarantacinque minuti di gioco. È Jurgen Klopp a passare il turno su Unai Emery dopo aver rimontato il pesante passivo di 2-0 del primo tempo (che aveva momentaneamente riequilibrato l’incontro) imponendosi per 2-3 all’Estadio de la Ceramica. Adesso, i Reds si posizioneranno comodamente sul divano per gustarsi Real Madrid-Manchester City di questa sera: chi vincerà la contesa raggiungerà gli inglesi all’ultimo atto parigino della massima competizione europea per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Laha eletto, nella bella serata di ieri, ladell’edizione 2021/22. Sembrava una gara chiusa già dopo i primi novanta minuti di gioco, maha dimostrato di poter sorprendere gli appassionati. Almeno per quarantacinque minuti di gioco. È Jurgen Klopp a passare il turno su Unai Emery dopo aver rimontato il pesante passivo di 2-0 del primo tempo (che aveva momentaneamente riequilibrato l’incontro) imponendosi per 2-3 all’Estadio de la Ceramica. Adesso, i Reds si posizioneranno comodamente sul divano per gustarsi Real Madrid-Manchester City di questa sera: chi vincerà la contesa raggiungerà gliall’ultimo atto parigino della massima competizione europea per ...

