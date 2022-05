Villarreal-Liverpool (2-3): analisi tattica e considerazioni (Di mercoledì 4 maggio 2022) È il Liverpool di Jürgen Klopp la prima squadra che vola a Parigi per la finale di Champions League 2021/22. Dopo un primo tempo giocato ad un livello altissimo e terminato in vantaggio per 2-0, il Villarreal ha infatti subito 3 gol nel secondo, finendo per arrendersi alla superiorità dei Reds. Svolgiamo ora insieme l’analisi tattica della gara. Unai Emery schiera il suo Villarreal con lo stesso 4-4-2 utilizzato nella gara d’andata, ma con alcune variazioni negli interpreti in attacco. Al posto della coppia Chukweze-Danjuma (indisponibile), il tecnico iberico schiera il recuperato Gerard Moreno e la sorpresa Boulaye Dia. L’obiettivo è quello di cercare di sorprendere in velocità la rocciosa difesa inglese. Nessuna modifica invece nel reparto arretrato, con Foyth, R. Albiol, P. Torres ed Estupiñán a ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 4 maggio 2022) È ildi Jürgen Klopp la prima squadra che vola a Parigi per la finale di Champions League 2021/22. Dopo un primo tempo giocato ad un livello altissimo e terminato in vantaggio per 2-0, ilha infatti subito 3 gol nel secondo, finendo per arrendersi alla superiorità dei Reds. Svolgiamo ora insieme l’della gara. Unai Emery schiera il suocon lo stesso 4-4-2 utilizzato nella gara d’andata, ma con alcune variazioni negli interpreti in attacco. Al posto della coppia Chukweze-Danjuma (indisponibile), il tecnico iberico schiera il recuperato Gerard Moreno e la sorpresa Boulaye Dia. L’obiettivo è quello di cercare di sorprendere in velocità la rocciosa difesa inglese. Nessuna modifica invece nel reparto arretrato, con Foyth, R. Albiol, P. Torres ed Estupiñán a ...

