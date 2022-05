VIDEO: Wrestling Megastars – Episodio 1 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Da oggi, sul Canale Youtube di Michele Posa, arriva il Webshow della Wrestling Megastars, ogni Mercoledì, con i lottatori di BWT e WM in azione.In questo primo Episodio: Nico Narciso e Blackford si affrontano per una Chance al Titolo Assoluto BWT/WM di VP Dozer, mentre King Danza lancia la sua Challenge per il King Of The Ring Title: Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 4 maggio 2022) Da oggi, sul Canale Youtube di Michele Posa, arriva il Webshow della, ogni Mercoledì, con i lottatori di BWT e WM in azione.In questo primo: Nico Narciso e Blackford si affrontano per una Chance al Titolo Assoluto BWT/WM di VP Dozer, mentre King Danza lancia la sua Challenge per il King Of The Ring Title:

Advertising

donnetralecorde : La stilista del wrestling italiano Domiziana Roy ha portato la moda al sesto anniversario della Rising Sun. Ci ha d… - GLWA_Wrestling : VENDETTA 26 PREVIEW! - Puttini_Jhonny : Notizia bomba ?? Da domani inizierà la serie a tema #Wrestling più attesa d'italia Non perdetevi gli episodi dell… - LuchaLibreBCN : RT @IWAItaly1: VIDEO ANNUNCIO @SenzaVoltoReal vs Mr Flowey (c) vs @AnarkoMontana Titolo italiano pesi leggeri in palio 5 Giugno Palatorri… - SenzaVoltoReal : RT @IWAItaly1: VIDEO ANNUNCIO @SenzaVoltoReal vs Mr Flowey (c) vs @AnarkoMontana Titolo italiano pesi leggeri in palio 5 Giugno Palatorri… -