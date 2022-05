VIDEO Palleggia sospeso in cielo | il video è da brividi

Advertising

tripletemainb : RT @Erniaimperator2: Mastour che palleggia Campione Limone - Erniaimperator2 : Mastour che palleggia Campione Limone -

Sky Sport

Novak Djokovic è a Montecarlo per participare al Master 1000 sui campi in terra rossa dell'impianto francese. Il tennista, che è stato al centro di numerose polemiche in seguito alla decisione di non ...Due ospiti d'eccezione oggi al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. I giocatori del Paris Saint Germain Marco Verratti e Neymar hanno assistito al match d'esordio di Fabio Fognini sul Centrale. Ma ... NBA, Kyrie Irving e il video impressionante in cui palleggia: la reazione di LeBron James “Peggio di un’intervista vera”, questo il simpatico commento del calciatore. Risate, domande insolite e qualche palleggio finale: ecco il video dell’incontro.“Peggio di un’intervista vera”, questo il simpatico commento del calciatore. Risate, domande insolite e qualche palleggio finale: ecco il video dell’incontro.