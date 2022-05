Via dalla Seta. Così l’Italia si muove con Giappone e India (Di mercoledì 4 maggio 2022) Se a soli tre anni dalla firma, dell’accordo del 2019 sulla Via della Seta non ne parla neanche più la diplomazia cinese, figuriamoci l’Italia di Mario Draghi che nemmeno un anno fa, al G7 di Carbis Bay, congelava di fatto quell’intesa con cui il governo gialloverde di Giuseppe Conte fece del nostro Paese il primo tra i Sette ad aderire al progetto di Pechino. Oggi l’assertività cinese e l’invasione russa dell’Ucraina hanno accelerato lo scontro tra modelli con le democrazie da una parte e le autocrazie dall’altra. Così, l’Italia sta cercando nuovi partner, industriali ma non soltanto, in Asia. Arriviamo dunque a oggi (mercoledì 4 maggio, ndr), con il primo ministro Giapponese Fumio Kishida a Palazzo Chigi per un incontro con il presidente del Consiglio italiano Draghi e il ministro ... Leggi su formiche (Di mercoledì 4 maggio 2022) Se a soli tre annifirma, dell’accordo del 2019 sulla Via dellanon ne parla neanche più la diplomazia cinese, figuriamocidi Mario Draghi che nemmeno un anno fa, al G7 di Carbis Bay, congelava di fatto quell’intesa con cui il governo gialloverde di Giuseppe Conte fece del nostro Paese il primo tra i Sette ad aderire al progetto di Pechino. Oggi l’assertività cinese e l’invasione russa dell’Ucraina hanno accelerato lo scontro tra modelli con le democrazie da una parte e le autocrazie dall’altra.sta cercando nuovi partner, industriali ma non soltanto, in Asia. Arriviamo dunque a oggi (mercoledì 4 maggio, ndr), con il primo ministrose Fumio Kishida a Palazzo Chigi per un incontro con il presidente del Consiglio italiano Draghi e il ministro ...

