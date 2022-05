Vestiti rimpiccioliti? Ecco come farli tornare come prima!

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Vediamo insiemepossiamo fare nel brutto caso di un lavaggio venuto male, dove magari c’era qualcosa che ci piaceva. Le lavatrice sono all’ordine del giorno per tutti noi, ma ogni tanto capita che qualcosa non vada nel migliore dei modi e che un capo, o più di uno diventino impossibili da mettere, ma cosa facciamo? Buttiamo via tutto oppure no? (pixabay)Oggi vi mostriamo cosa possiamo fare per migliorare la situazione ed evitare tragedie in casa, perchè poi i capi che si restringono sono sempre quelli che preferiamo, avete fatto caso, ma non ci dilunghiamo troppo e vediamo cosa fare. Magari non abbiamo letto bene l’etichetta che c’era oppure abbiamo usato acqua troppo calda, mache in questo modo e con poche cose, già presenti in casa, possiamo fartutto ...